Una navetta per la movida. L’Amministrazione comunale di Torre Annunziata, attraverso il vicesindaco nonché assessore alla Viabilità Gaetano Veltro, ha stipulato un accordo con i gestori degli stabilimenti balneari in vista di eventi che richiamano sul litorale torresi migliaia di giovani. Un accordo nell'ambito del quale sono state portate modifiche anche agli orari delle emissioni delle onde sonore.

L’area destinata a parcheggio sulla darsena dei pescatori e i posti-auto lungo via Marconi e via Cristoforo Colombo talvolta sono insufficienti a soddisfare la richiesta di tantissimi automobilisti. Pertanto è stato deciso che in vista di grande eventi (e forse anche per tutti i sabati e domeniche) i frequentatori della movida possono parcheggiare la loro auto nell’area di parcheggio antistante il campo sportivo. Da qui, poi, un servizio di navette farà da spola con il litorale torrese, accompagnando gratuitamente i giovani sia all'andata che al ritorno.

L’iniziativa rientra nel progetto “Estate sicura”, che prevede stabilmente pattuglie di polizia urbana e forze dell’ordine stazionare nei luoghi maggiormente frequentati.