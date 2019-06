A cura della Redazione

Si è smarrito un cane meticcio. Pubblichiamo l'appello disperato del suo padroncino:

"Aiutateci a ritrovarlo. Meticcio maschio adulto, taglia media. E' scappato verso via Vittorio Veneto a Torre Annunziata il 5 giugno e non ha fatto più ritorno. E' un cane molto buono, si lascia avvicinare, si chiama Lapo. Ricompensa economica in casi di ritrovamento. Grazie".

Per coloro che ne avessero notizia possono mettersi in contatto con Giuseppe tl. 3395797445