A cura della Redazione

Continuano gli interventi dei vigili urbani contro la sosta selvaggia lungo il litorale torrese.

Dalle ore 16,00 di oggi pomeriggio, domenica 16 giugno, una squadra di agenti municipali è intervenuta in via Marconi, via Rocco e Rampa Nunziante elevando in un’ora e mezzo 70 contravvenzioni per violazione al codice della strada. Le sanzioni hanno riguardato soprattutto auto parcheggiate sui marciapiedi, in divieti di sosta, sulle strisce pedonali e sulle bianche oblique.

Un secondo intervento è in corso proprio in queste ore. L’enorme affluenza di persone sul litorale torrese va sicuramente visto in termini positivi. Questo, però, non significa che ognuno può fare quello che gli pare. Un’altra cosa, invece, è cercare di creare nuove aree di parcheggio in modo da reperire ulteriori posti auto. A tal proposito, che ne è dell'area ex Damiano?