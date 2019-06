A cura della Redazione

Si torna negli anni '90 al Nettuno Lounge Beach di Torre Annunziata.

Sabato 22 giugno, grande serata evento che vedrà protagonista Alexia, l'artista italiana regina della dance, con le sue hit Happy, Dimmi come, Summer is crazy, Uh la la, Egoista, Think about way, Gimme love e tante altre.

Ad aprire la serata, alle ore 22, sarà il djset di Dj Peppe Gala. Intorno alla mezzanotte salirà sul palco Alexia, pronta a far scatenare e cantare il pubblico.

Ci sarà anche la festa Red Bull con una city cruiser che entrerà nel locale.

Per info e prenotazioni: 339.40.19.088