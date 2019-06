A cura della Redazione

Parte anche quest’anno il Metrò del Mare, il progetto di mobilità regionale promosso dalla Regione Campania. Si potranno raggiungere i principali porti turistici della costa cilentana, di quella vesuviana, della penisola sorrentina e dell'area flegrea.

Dal 1 luglio prossimo, Pozzuoli e Bacoli saranno tappe delle linee 1 e 1A, che attraverseranno tutto il golfo, toccando Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Sorrento, Positano e Amalfi.

Vanno ad aggiungersi alle linee 1 2 3A e 3B del Cilentoblu, che collegano Salerno al Cilento e alla Costiera Amafitana e Napoli a Sapri, passando per Capri, Agropoli, Casalvelino, Pisciotta, Camerota, oltre che San Marco di Castellabate, Acciaroli, Palinuro. Il servizio per il Cilento partirà già dal 22 giugno prossimo.

La Regione Campania ha investito 5 milioni di euro per attivare anche quest’anno le Vie del Mare. «Possiamo valorizzare i nostri siti artistici, i luoghi più belli – spiega il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca – Raggiungere il Cilento in piena estate è faticoso e stressante. Farlo via mare è assolutamente piacevole. C’è una grande potenzialità turistica da sfruttare fino in fondo».

Lo scorso anno più di 100 mila passeggeri hanno preferito utilizzare il Metrò del Mare. L’obiettivo di quest’anno è incrementare i numeri dello scorso anno sfruttando i collegamenti con l’area flegrea, che assieme a quelli per il Cilento saranno attivi fino al 31 agosto prossimo.