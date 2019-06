A cura della Redazione

Avviso Pubblico di selezione utenti per gli asili nido.

L’Ambito Sociale N30, nell’anno educativo 2019-2020, attiverà il servizio rivolto a bambini/e in età compresa tra sei mesi e tre anni residenti nei comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase.

Le strutture individuate per il servizio, che sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 15, sono quelle di via Parini 78 a Torre Annunziata e via De Falco a Boscoreale. La prima sede ospiterà cinquanta bambini/e residenti nel Comune oplontino e in quello di Trecase; la seconda trentasette, residenti nei comuni di Boscotrecase e Boscoreale.

I requisiti per l’ammissione prevedono un’età compresa tra i sei mesi e i tre anni e la vaccinazione obbligatoria.

Le domande, pena l’esclusione, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza entro e non oltre le ore 12 di giovedì 18 luglio. Farà fede esclusivamente la data del timbro apposto dall’Ufficio Protocollo. La modulistica può essere ritirata presso gli uffici di Segretariato Sociale dei Comuni o è possibile scaricarla dai portali www.comune.torreannunziata.na.it e www.ambitosocialetrenta.it