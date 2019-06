A cura della Redazione

Sorpreso mentre sversava rifiuti lungo il tratto di corso Vittorio Emanuele III chisuo al traffico veicolare.

La notizia è riportata sulla pagina di facebook del comune di Torre Annunziata, munita di foto, ovviamente con il volto oscurato dell'uomo.

Sarebbe stato un amministratore a segnalare al Comando vigili lo sversamento abusivivo di rifiuti, composti prevalentemente di materiale di risulta.

L'uomo è stato fermato ed identificato dagli agenti di polizia municipale che hanno provveduto a comminargli la relativa sanzione.

Nell'arco di una ventina di giorni è la seconda persona colta in flagranza mentre si appresta a depositare rifiuti in strada. Un altro caso si verificò sabato 25 maggio scorso, quando un residente di via Asilo Infantile venne sorpreso mentre depositava sette bustoni di materiale di risulta in via Parini (clicca qui).