A cura della Redazione

Nuovo programma di interventi per il servizio del verde pubblico urbano.

A partire da lunedì 1 luglio, e fino a venerdì 9 agosto, l’intero territorio di Torre Annunziata sarà interessato dalla manutenzione delle aree verdi. L’appalto è stato affidato alla società “Iris Srl” di Mariglianella.

«Raccomando i cittadini – afferma l’assessore al Verde Pubblico, Martina Nastri – di non posteggiare le proprie automobili nelle zone i cui saranno previsti gli interventi, affinché la manutenzione possa essere fatta in maniera adeguata. Fondamentale sarà anche il senso civico della popolazione, che dovrà evitare di sversare i rifiuti nelle aree verdi della città. Nelle scorse settimane, infatti, avevamo provveduto alla pulizia di alcune zone e, puntualmente, pochi giorni dopo erano nuovamente invase da spazzatura di vario genere. Inoltre, nella settimana successiva a quella di ferragosto – conclude Nastri -, provvederemo a programmare il taglio e la pulizia del verde presso gli edifici scolastici di proprietà comunale».

IL CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI:

Dall’1 al 5 luglio

Lunedì: via Epitaffio – piazza Caraviello

Martedì: via Maresca – via Tagliamonte – corso Umberto I (zona Tribunale)

Mercoledì: via Simonetti – piazza Ilardi

Giovedì: via dei Mille – via Poerio – via XXIV Maggio

Venerdì: via Morrone – via Vesuvio

Dall’8 al 12 luglio

Dal lunedì al venerdì: Parco Penniniello

Dal 15 al 19 luglio

Lunedi: via Plinio

Martedì: via Vittorio Veneto (zona sud)

Mercoledì: via Melito – via Carminiello

Giovedì: rione Poverelli

Venerdì: via Torretta di Siena

Dal 22 al 26 luglio

Lunedì: via Vittorio Veneto fino a via Simonetti

Martedì: via Sepolcri – via Principio – Largo Cimitero

Mercoledì: zona Scavi di Oplonti

Giovedì e Venerdì: corso Umberto I

Dal 29 luglio al 2 agosto

Lunedi: piazza Risorgimento – via Schiti – via San Fermo

Martedì: largo Marghese – lungomare di Oplonti

Mercoledì: lungomare di Oplonti (zona Aprea Mare) – quartiere Deriver

Giovedì e venerdì: quartiere Rovigliano

Dal 5 al 9 agosto

Lunedì: via San Francesco di Paola – via Cuparella

Martedì: traversa Siani – via Filippini – via De Gennaro

Mercoledì: via Cavour – via Murat – via Montenero

Giovedì: corso Garibaldi – via Pompei – via Giardino – via Oplonti

Venerdì: largo Genzano - largo San Luigi – vicoli della Marina