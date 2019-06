A cura della Redazione

Sarà un'estate calda quella che ci apprestiamo a vivere. Non solo dal punto di vista climatico ma anche per l'emergenza rifiuti.

Molti siti di traferenza, infatti, sono al massimo della loro capienza perché troverebbero difficoltà a trasferire i rifiuti indifferenziati al Nord d'Italia o all'estero. Per questo motivo già molti comuni della Campania, in particolare quelli che trasportano i rifiuti negli Stir (Stabilimento di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti) che vivono questa criticità, già da qualche giorno hanno difficolta a raccogliere i rifiuti porta a porta.

Il comune di Torre Annunziata conferisce i suoi rifiuti indifferenziati al sito di Caivano che, al momento, non ha di questi problemi, ma potrebbe averli già nelle prossime settimane. Per tale motivo, il comune oplontino ha pubblicato sulla sua pagina di facebook un avviso alla cittadinanza: "A causa di rallentamenti o blocchi degli impianti di smaltimento dei rifiuti indifferenziati, potrebbero verificarsi dei disagi nell'attività giornaliera di raccolta "porta a porta". Per tale ragione, si invitano i cittadini a ridurre nei limiti del possibile la produzione di rifiuti indifferenziati. Seguiranno, nei prossimi giorni, aggiornamenti sulla situazione".

In sostanza potrebbe accadere, ma non è detto accada, che i camion della Prima Vera nelle prossime settimane potrebbero non essere autorizzati a conferire i rifiuti indifferenziati nello Stir di Caivano o a conferirli parzialmente. A quel punto ci sarebbero sicuramente disagi nella raccolta porta a porta.

La situazione potrebbe aggravarsi a fine estate. Infatti a settembre il termovalorizzatore di Acerra chiude. La chiusura potrebbe durare 40 giorni. La Campania potrebbe essere coinvolta in una drammatica emergenza per la gestione di 80 mila tonnellate di rifiuti. Per tale motivo si stanno realizzando sin d'ora in ogni provincia siti di stoccaggio provvisori.

Intanto, già si segnalano disagi per la raccolta rifiuti porta a porta nei comuni di Afragola, Melito, Gragnano, Ercolano, Torre del Greco, Caivano, San Giorgio a Cremano, Maddaloni, Nola, San Felice a Cancello, Saviano, San Vitaliano, Sessa Aurunca.