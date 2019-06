A cura della Redazione

I poliziotti sanno bene che ogni giorno di servizio può riservare situazioni inaspettate e questo deve aver pensato un agente della Polizia Ferroviaria di Napoli quando, stamane, si è imbattuto in un gabbiano ferito ad un’ala che si trascinava impaurito e sanguinante tra i viaggiatori.

I volatili quando sono molto spaventati non si lasciano avvicinare facilmente e cercano di difendersi, ma questo povero gabbiano forse era allo stremo delle forze o magari deve aver intuito le buone intenzioni dei poliziotti ed è rimasto immobile accettando il loro aiuto.

Gli operatori della Polizia Ferroviaria per la Campania, si sono adoperati per recuperarlo senza causargli ulteriori danni e dopo averlo messo al sicuro in un riparo improvvisato con una scatola, lo hanno rifocillato e se ne sono presi cura fino all’arrivo del Servizio Veterinario d’emergenza dell’ASL.

Tutto è bene quel che finisce bene e speriamo che questo gabbiano possa presto volare di nuovo, magari verso il mare.