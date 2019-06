A cura della Redazione

La professoressa Annunziata Martire ha lasciato la direzione della Scuola “Alfieri” di Torre Annunziata per godersi il meritato riposo, dopo oltre 40 anni di insegnamento. All’Alfieri ha trascorso sette anni ed ha lasciato una traccia indelebile del suo operato. Ne è testimone la lunga lettera che il personale docente e non docente le hanno dedicato.

“Sette anni fa – recita la lettera - si è presentata una donna “piccola” e dolce ma forte, tenace e propositiva. Ben disposta e fiduciosa verso tutti, consegnando ad ognuno di noi la responsabilità di dare il massimo per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Sette anni di lavoro, di emozioni, di soddisfazioni ma anche di amarezze, incomprensioni e delusioni che ha superato con spirito di leggerezza e di entusiasmo, garantendo serenità a tutti.

Sempre attenta, presente, paziente, gentile e disponibile verso tutti coniugando le sue doti umane con professionalità e voglia di portare in alto il nome della Scuola”.

Parole dettate dal cuore, basta guardare i volti delle persone che le stanno accanto nel momento in cui la professoressa Lucia Giugliano, vicaria, legge con un filo di emozione la lettera dedicata alla loro preside.

“Riteniamo tutti di aver fatto parte di un pezzo della sua vita quotidiana – conclude la lettera - e ci auguriamo che nel suo cuore ci sia un piccolo spazio contenente i nostri volti che, quando vorrà, potrà sfogliare come un album ricordando un nome, un episodio, una battuta, un aneddoto. Con tutto il nostro affetto, Le gridiamo un forte “in bocca al lupo” per un futuro ricco di salute e tante soddisfazioni”.

Altrettanto emozionata la prof. Tina Annunziata. “Ringrazio tutti voi per le belle parole di oggi, ma soprattutto per la vostra professionalità e vicinanza in questi 7 anni della mia permanenza all’Alfieri. Vado via contenta perché sono cosciente di aver fatto, insieme a voi, un ottimo lavoro. Ne sono testimoni l’alta qualità di insegnamento e quella degli studenti alla fine dei tre anni di studi, oltre al numero sempre più crescente delle iscrizioni alla nostra scuola. Nel mio cuore ci sarà spazio per ognuno di voi: oggi, domani, sempre”.

Un lungo applauso, qualche lacrima, baci, abbracci e strette di mano hanno immortalato momenti indimenticabili, dove l’emozione, la sincerità dei sentimenti, l’affetto per la preside erano palpabili anche agli occhi di chi era lì come inviato del giornale.

Buona Vita, preside anche da parte della Redazione di torresette.news.