Il comune di Torre Annunziata aderisce al servizio di gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive attraverso il portale della Camera di Commercio ed approva il relativo schema di convenzione.

«Si tratta di un passo fondamentale nella direzione del processo di digitalizzazione - afferma l’assessore al Commercio, Martina Nastri –. Le difficoltà in cui attualmente versa l’ufficio “Suap” mi auguro possano essere superate attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica, che verrà concessa dalla Camera di Commercio a titolo completamente gratuito. Il nuovo sistema aiuterà a semplificare e snellire le pratiche e consentirà l’archiviazione dei dati in Cloud, fattore di estrema importanza per riordinare l’intero carico documentale.

Saranno previste, inoltre, giornate di formazione dirette anche al pubblico in modo da creare familiarità con la nuova gestione digitale».