A cura della Redazione

Universiadi 2019: Nazionale femminile Usa di calcio in allenamento alla stadio Giraud di Torre Annunziata.

Questa mattina, sabato 29 giugno, l’impianto sportivo comunale ha ufficialmente aperto i battenti alle Universiadi. Le calciatrici della Nazionale Usa hanno fatto il loro primo allenamento sul manto erboso sintetico del Giraud, messo a nuovo per l’occasione.

I LAVORO ALL'IMPIANTO - I lavori hanno riguardato principalmente spogliatoi e sala stampa. Sono stati realizzati ex novo gli impianti elettrici, di aria condizionata e antincendio, e l’intera struttura ha subito un’operazione di restyling. Inoltre è stato sostituito il manto erboso relativo alle due aree di rigore. Tutte queste opere sono state realizzate con fondi regionali, mentre la pitturazione della palazzina, delle gradinate, di tutte le inferriate con fondi comunali. C’è stato anche il contributo dell’azienda locale Zeus Sport che ha installato nuove panchine con le imbottiture delle relative coperture.

I CAMBIAMENTI - Lo stadio Giraud, sempre considerato un gioiellino, ora è ritornato nella sua piena efficienza. Per tutta la durata delle Universiadi (3 luglio – 14 luglio) ci saranno cambiamenti significativi nell’aria adiacente allo stadio Giraud. I mercati settimanali di venerdì 5 e 12 luglio non si faranno, come pure sarà soppresso il mercatino giornaliero e posto off limitis il parcheggio antistante lo stadio (l’intera area sarà delimitata da barriere new jersey).

Non sarà assolutamente possibile assistere agli allenamenti delle atlete e, per la loro sicurezza, l’area sarà presieduta dalle forze dell’ordine.