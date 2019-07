A cura della Redazione

Il Brasile per le strade di Torre Annunziata. Il Forum dei Giovani, in collaborazione con il collettivo “Amor pe la Roda”, giovedì 4 luglio con inizio alle 20,00 in via Gino Alfani, organizza uno spettacolo senza precedenti: una mega Roda de Samba, tipica espressione della tradizione carioca.

ll suono del pandeiro e del cavaquinho, le voci degli otto componenti dell’ensemble vi trasporteranno in un viaggio immaginario e sarà, davvero, come essere a Rio de Janeiro. La Roda de Samba è l’espressione più profonda della tradizione brasiliana. Un'esibizione che unisce musica, ballo e poesia in un genere che è diventato simbolo dell’identità nazionale brasiliana.

A caratterizzare questo tipo di esibizione sono i musicisti che suonano riunendosi in cerchio denominato appunto “RODA”. Tutti assieme, alternandosi in varie formazioni ripercorreranno i brani più famosi della musica popolare brasiliana.

Nell’intento di arrivare a coinvolgere maggiorente le nuove generazioni, il Forum dei Giovani ha scelto una location d’eccezione: via Gino Alfani. Cuore pulsante della città di Torre Annunziata e luogo di ritrovo di giovani energie.

L’esibizione sarà a cura del gruppo “Amor Pela Roda” il cui obiettivo è quello di incrementare, fortificare e unire il movimento delle Roda de Samba in Italia e in Europa e favorire il rispetto e la conoscenza della cultura Afro-Brasiliana e del Samba Urbano Carioca. Non a caso, uno dei pilastri dell’attività del gruppo Amor Pela Roda oltre gli spettacoli è la formazione. A capitanare la formazione composta da 8 musicisti ci sono Salvatore Carotenuto e Antonio Montuori, entrambi con alle spalle esperienze decennali, maturate a Rio de Janeiro.