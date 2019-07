A cura della Redazione

Emergenza rifiuti per i Comuni della regione Campania. A causa dei problemi legati al trasporto dei rifiuti indifferenziati fuori dalla regione e all'estero, molti Stir sono al collasso. Pertanto è necessario ridurre al minimo i rifiuti indifferenziati. Qui di seguito, l'invito dell'Amministrazione comunale di Torre Annunziata ai cittadini:

«L’Amministrazione Comunale – afferma il sindaco Ascione - invita i cittadini a prestare maggiore attenzione alla differenziazione dei rifiuti, considerando che in questo periodo di emergenza i siti di conferimento sono prossimi al collasso. Le prospettive per i prossimi mesi sono tutt’altro che incoraggianti, anche in virtù della chiusura per i lavori di manutenzione del termovalorizzatore di Acerra. Una corretta differenziazione (plastica, vetro, organico, ecc.) è di fondamentale importanza al fine di ridurre la mole di rifiuti indifferenziati da conferire negli impianti che, ad oggi, lavorano a regime ridotto. Pertanto – conclude - si chiede all’intera cittadinanza la massima collaborazione per riuscire ad affrontare nel migliore dei modi questa emergenza».