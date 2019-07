A cura della Redazione

Lavori per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico di via Isonzo.

In seguito alle precipitazioni atmosferiche, la scuola ha subito rilevanti danni e si è reso indispensabile per il prosieguo delle attività scolastiche trasferire gli alunni in altre sedi, con conseguenti disagi per gli stessi alunni stessi e per il personale docente e non.

Ora il comune di Torre Annunziata ha indetto una gara con la procedura negoziata per l’esecuzione dei lavoro e la messa in sicurezza della struttura scolastica per un importo complessivo di 133 mila e 600 euro. I lavori dovranno essere completati entro il termine 90 giorni. Gli alunni, quindi, potranno ritornare nelle loro aule per il prossimo anno scolastico.