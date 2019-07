A cura della Redazione

Estate 2019 a Torre Annunziata. L’Amministrazione Comunale, in sinergia con le associazioni operanti sul territorio, ha organizzato una serie di iniziative che si svilupperanno durante l’intero mese di luglio.

«La programmazione stilata – affermano gli assessori al Commercio Martina Nastri e alla Viabilità Gaetano Veltro – ha l’obiettivo di offrire ai cittadini momenti di aggregazione e svago affinché possano vivere a pieno la città anche durante il periodo estivo. Inoltre, queste iniziative rappresentano un incentivo per la promozione del territorio, sia dal punto di vista turistico che commerciale. Fondamentale è stata anche la collaborazione con le associazioni locali, che hanno accolto con entusiasmo l’idea di mettere in piedi una programmazione ricca di eventi».

Si parte sabato 6 luglio: dalle ore 16 alle ore 24, tradizionale appuntamento con lo “Street Basket Village” in Villa Comunale; venerdì 12, dalle ore 19 alle ore 22, isola pedonale in via Gino Alfani (dall’intersezione con Rampa Nunziante fino a quella con corso Umberto I) e stands del Presidio Slow Food - “Paniere Vesuviano”, con degustazione di prodotti enogastronomici, e del Centro Antiviolenza “Eirene”; venerdì 19 luglio, alle ore 19, concerto di musica classica all’interno della Cripta della Chiesa dello Spirito Santo; isola pedonale dalle ore 20 alle ore 23 lungo corso Vittorio Emanuele III (dall’intersezione con via Poerio fino a quella con piazza Nicotera) con stand enogastronomici e degustazioni a cura del Sub-mandamento Confcommercio di Torre Annunziata; venerdì 26 luglio, dalle ore 19 alle ore 22, isola pedonale in piazza Cesaro e nuovo appuntamento con il Presidio Slow Food “Il Paniere Vesuviano”.