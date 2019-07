A cura della Redazione

Si è svolta ieri sera, giovedì 4 luglio, la "Passeggiata Antiracket” lungo le strade di Torre Annunziata. L’iniziativa, organizzata dal Comune oplontino e dall’Osservatorio per la la Legalità, ha avuto inizio da piazza Giovanni XXIII della Pace. Da qui il corteo ha attraversato corso Vittorio Emanuele III in direzione nord e ha fatto tappa in molte attività commerciali della zona.

Erano presenti il sindaco Vincenzo Ascione con una delegazione di assessori e consiglieri comunali, il presidente del Fai Ercolano Pasquale Del Prete, il referente del presidio di Libera di Torre Annunziata don Ciro Cozzolino, il presidente dell'Osservatorio della Legalità Giovanni Taranto, il presidente della Confcommercio Giuseppe Manto, i rappresentanti delle le Forze dell’ordine.

In piazza Ernesto Cesàro, i saluti del vicesindaco Gaetano Veltro con il ricordo di Luigi Staiano, imprenditore assassinato dalla camorra il 4 luglio del 1986.