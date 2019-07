A cura della Redazione

Anche se un po’ di ritardo, è stata installata la passerella sull’arenile del Lido Mappatella di Torre Annunziata.

A differenza degli anni scorsi, quando era di plastica o di legno, quest’anno la passerella è formata da quadroni di cemento 50x50 centimetri poggiati sulla sabbia, più difficile da smantellare e più stabile al passaggio di carrozzelle per disabili e carrozzini per bambini.

E possiamo dire anche abbastanza funzionale. Infatti c’è una continuità tra discesa per disabile, discesa principale e bagni chimici. In tutto 120 metri di lunghezza per un metro di larghezza.

E tutto sommato, almeno quando abbiamo realizzato le foto (scattate mercoledi 10 luglio ore 20,00), la spiaggia si presenta anche sufficientemente pulita . Unico neo, i sacchi di spazzatura accantonati sullo slargo antistante la spiaggia. E dovrebbero restare lì anche domani, giovedì, e tutta la giornata di venerdì, considerato che i rifiuti indifferenziati si prelevano solo venerdì notte.

Ora noi vogliamo capire che esiste una turnazione per il prelievo dei rifiuti e che gli stessi non possono essere portati altrove altrimenti si verrebbe a creare una discarica abusiva, ma certamente un cumulo di immondizia, sebbene chiuso nei sacchi, non è un belvedere davanti ad una spiaggia frequentata da centinaia e centinaia di bagnanti. Quindi sarebbe necessario trovare una soluzione al problema. Ne suggeriamo una. Mettere a disposizione un numero più congruo di contenitori in modo che i rifiuti siano perlomeno nascosti alla vista della gente.

E poi ci poniamo una domanda: come mai la stessa cosa non accade presso i lidi balneari privati?