A cura della Redazione

Ieri, venerdì 12 luglio in via Gino Alfani (isola pedonale dall’intersezione con Rampa Nunziante fino a quella con corso Umberto I) si è svolta l’iniziativa slow food con l’allestimento di stands del Presidio Slow Food - “Paniere Vesuviano” e con la presenza del Centro Antiviolenza “Eirene”.

L’evento ha visto la partecipazione di molti cittadini che hanno potuto degustare, in uno scenario vista mare davvero suggestivo, i prodotti enogastronomici a chilometro zero. I commercianti della zona, inoltre, hanno omaggiato le signore di ventagli prettamente plastic free per combattere le ultime ore calde della giornata.

“Una serata nel rispetto dell’ambiente e per la valorizzazione del nostro territorio – ci tiene a sottolineare l’assessora Martina Nastri, che insieme all’assessore Gaetano Veltro, ha organizzato per tutto il mese di luglio una serie di eventi -. Stiamo lavorando per creare un appuntamento calendarizzato che partirà da settembre in modo da dare una giusta continuità a manifestazioni come queste, che hanno lo scopo di far conoscere le bellezze della nostra città”.

Prossimo appuntamento venerdì 19 luglio, alle ore 19, con il concerto di musica classica all’interno della Cripta della Chiesa dello Spirito Santo e l’isola pedonale dalle ore 20 alle ore 23 lungo corso Vittorio Emanuele III (dall’intersezione con via Poerio fino a quella con piazza Nicotera) con stand enogastronomici e degustazioni a cura del Sub-mandamento Confcommercio di Torre Annunziata.