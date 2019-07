A cura della Redazione

La spudoratezza di taluni cittadini non ha limiti. Stamattina lungo corso Vittorio Emanuele, a pochi passi dalla Chiesa del Carmine, in pieno centro storico, giaceva un cumulo di rifiuti depositati lì da qualche sconsiderato. Rifiuti secchi e umidi, dai quali provenivano odori nauseabondi accentuati ancor di più dal caldo

Abbiamo contattato la Polizia municipale per denunciare il fatto, ma soprattutto per chiedere se era possibile utilizzare le riprese di videosorveglianza per individuare l’esecutore dello sversamento abusivo. Purtroppo la risposta è stata che quel tratto di strada è sprovvisto di videocamere.

A volte sembra proprio di combattere una battaglia contro i mulini a vento. E’ mai possibile che, in un luogo così centrale, nessuno abbia visto depositare quei sacchetti di spazzatura? Qui non stiamo in periferia o in qualche vicoletto isolato e buio. Qui ci troviamo in una strada principale densamente abitata con un impianto di illuminazione efficiente. Eppure nessuna segnalazione. Ma la cosa che più colpisce è la strafottenza di taluni che si comportano in barba alle più elementari regole della convivenza civile.

Fin quando esisterà questa tipologia di persone, che senso ha parlare di turismo, di sviluppo economico e di vivibilità?