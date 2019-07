A cura della Redazione

La Prima Vera srl, la società che gestisce la raccolta ed il conferimento dei rifiuti per il comune di Torre Annunziata, relativamente alle assunzioni a tempo determinato e part-time, comunica che mercoledì 24 luglio alle ore 9,00 in seduta pubblica presso l’Aula Magna del comune di Torre Annunziata in Via Provinciale Schiti n. 51, la Commissione esaminatrice procederà al sorteggio per l’estrazione, dagli elenchi degli idonei, dei nominativi per la qualifica di addetti operatori ecologici e di addetti alle pulizie degli uffici pubblici.

Saranno pertanto estratti i restanti nominativi dall’elenco degli idonei della prima qualifica, senza riserva, e n.40 (quaranta) nominativi dall’elenco degli idonei della seconda qualifica, di cui n. 8 con riserva.

Il sorteggio è finalizzato alle assunzioni di personale a tempo determinato per mesi tre e part- time 18 ore settimanali da inserire nell’organico di Prima Vera srl Torre Annunziata.