Come era facilmente prevedibile, è arrivato il dietrofront dell’Amministrazione Comunale sul senso unico di Rampa Nunziante. Una decisione sofferta, ma di fronte ad una buona parte dell’opinione pubblica contro, non c’era altro da fare. Sbagliare (se errore è stato fatto) è umano, perseverare sarebbe stato diabolico.

Il provvedimento, giusto nella sostanza perché a salvaguardia dei pedoni (noi non saremmo mai tornati indietro sulla decisione, ma ci avremmo pensato molto bene prima di adottarlo), andava pensato prima con correttivi al traffico veicolare, una buona campagna di informazione e il reperimento di nuovi posti auto su corso Umberto. Dove, secondo noi, andrebbe introdotto il senso unico di marcia da via dei Mille a via Gino Alfani, con le auto in sosta disposte a pettine. Ma ritorneremo sull’argomento perché così com’è Torre Annunziata è più a misura d’auto che di uomo.

Qui di seguito il comunicato dell’assessore alla Viabilità Gaetano Veltro:

«L’Amministrazione Comunale - spiega l’assessore alla Viabilità, Gaetano Veltro -, al fine di preservare l’incolumità dei pedoni, che soprattutto nel periodo estivo utilizzano più frequentemente Rampa Nunziante per recarsi presso i lidi balneari e la Villa Comunale, ha istituito in via sperimentale il senso unico di marcia su detta strada. Ad oggi, però, la sperimentazione ha prodotto un contraccolpo negativo sulla viabilità cittadina, già preventivato ma non di così grandi dimensioni.

A tal fine – prosegue -, nelle more della realizzazione di ulteriori e necessari interventi (sia strutturali - vedi ad esempio la progettualità presentata per la riqualificazione del litorale - che programmatici, legati ad una migliore disciplina del traffico), e in attesa anche della rimodulazione degli orari di Villa del Parnaso, si è deciso di sospendere a partire dalla mattinata di domani, venerdì 19 luglio, il senso unico di Rampa Nunziante, mettendo in campo sin da subito azioni per continuare a salvaguardare la sicurezza dei pedoni, evidenziando maggiormente il percorso pedonale e installando opportuna segnaletica orizzontale».