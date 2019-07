A cura della Redazione

Festa di Santa Maria del Carmelo a Torre Annunziata. Ieri, domenica 21 luglio, l’ultimo giorno dei festeggiamenti con la processione della Santa per le strade del quartiere, partendo dalla parrocchia di via Cavour di don Antonio Carbone e proseguendo per le palazzine di via San Francesco di Paola, via Pastore, via Vittorio Veneto, via Montenero e via Torretta di Siena.

Quest’anno è stata la prima volta che la processione ha fatto tappa in via Torretta di Siena, dove c’è stato anche un momento musicale con i “Luna Rossa Band”, gruppo storico con artisti del calibro di Ignazio Laiola, Emidio Ausiello, Francesco Malapena, Annalia Perna e Sasà Piedipalumbo.

I partecipanti hanno potuto gustare anche le specialità gastronomiche curate dell’Associazione Misericordia. Lo spettacolo dei fuochi pirotecnici, infine, ha concluso la giornata di festeggiamenti religiosi e civili.