A cura della Redazione

Temperature ancora in aumento, almeno per le prossime 36 ore in Campania, con la colonnina di mercurio che potrà raggiungere i 37-38°.

La Protezione civile regionale ha emanato un avviso di criticità meteo per "ondate di calore".A partire dalle 8 di domani mattina e per una durata di almeno 36 ore, ossia fino alle 20 di giovedì - informa la Protezione civile regionale - potranno verificarsi condizioni di criticità per rischi da ondata di calore nel territorio dei Comuni della Campania classificati a rischio elevato".

Si prevedono temperature massime che saranno superiori ai valori medi stagionali di 4-5°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, supererà anche il 70-80% in condizioni di scarsa ventilazione.

La colonnina di mercurio potrà raggiungere, in alcune zone, il livello massimo di 37°-38° .