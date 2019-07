A cura della Redazione

Il Comune aderisce al Protocollo d’Intesa per la promozione coordinata di interventi per la valorizzazione dell’educazione motoria e sportiva, e per la condivisione del progetto formativo “Trofeo Vesevus Volley School Cup”, promosso dall’Associazione Polisportiva Dilettantistica “Vesuvio Oplonti”.

La prima edizione dell’iniziativa si è svolta nel corso dell’anno scolastico appena concluso, tra gli istituti dei comuni di Boscoreale, Boscotrecase e Trecase.

«Con la nostra adesione al progetto – spiega l’assessore allo Sport, Aldo Ruggiero – anche gli studenti di Torre Annunziata potranno partecipare alla competizione. L’obiettivo è quello di coinvolgere sempre più giovani nella pratica dell’attività sportiva, per il suo grande valore formativo ed educativo, ed il contesto scolastico è sicuramente quello ideale per la diffusione di queste buone pratiche».