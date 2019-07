A cura della Redazione

Se la Campania si aggiudica il primato per i diplomati con lode del 2019 (in 1287 hanno conseguito l’agognato cento), Riccione, la capitale italiana del divertimento, vince il premio per il primo maturità-party del paese, tenuto a pochi giorni dal concerto di J Ax, che ha aperto le notti di Aquafun.

Nel divertimentificio riccionese, infatti, si è tenuto il raduno dei neomaturi italiani. Prove, musica ed anche un quiz che ha fatto rivivere l’incubo degli esami.

Il party è stato organizzato da Maxibon e Scuola Zoo, la più grande community di studenti d’Italia.

Ospite d’eccezione, sul palco della piscina con le onde, la cantante Giulia Penna, creator e vera star del web, che ha presentato il suo nuovo singolo “Shake”, un pezzo di facile presa che conta già 1,2 milioni di visualizzazioni su youtube, del quale la cantante è coautrice insieme con Alessandro Fapanni, Giovanni Bottoglia, Maurizio Vinci e Willy Damasco.

Penna ha deliziato il pubblico con altri successi, campioni di like, come “Sempre bene”. Per lei un piacevole ritorno all’Aquafan, due anni dopo l’esibizione con i Mates, il famoso collettivo di youtuber. “E’ sempre una grande emozione – ha detto Giulia Penna – esibirsi davanti al pubblico di Aquafun. Ho conseguito la maturità due anni fa ma al quizzone ho risposto a tutte le domande”.

La piscina delle onde si è divisa in squadre per affrontare il quizzone di maturità, con domande di storia, geografia, italiano e matematica. In costume da bagno e tra le onde, il pubblico era composto dai gruppi “le sa tutte” e “bravo ma non si applica”. Hanno vinto questi ultimi con una domanda sul panismo di D’Annunzio, l’armonia tra uomo e natura.

E’ stato un grande successo di pubblico, per il maturità party, con studenti da tutte le regioni italiane.

Per Aquafun è uno dei tanti eventi in programma. Per tutta l’estate, come ogni anno, i personaggi di Radio Deejay trasmetteranno in diretta dagli studios del parco di divertimenti. Fino al 27 luglio arrivano Albertino con Every Day e La Pina & Diego con Pinocchio. Dal 30 luglio e fino al 25 agosto toccherà a Rudy Zerbi, in compagnia di Laura Antonini e di Andrea e Michele.

Prossimo appuntamento con la musica lunedì 29 luglio coi fratelli Vinai in consolle e martedì 30 col rapper Salmo. Ad agosto ci saranno anche Biondo, Tedua, Vegas Jones, Mister Rain, Gemitaiz, Madman, Priestes. Il 6 agosto sarà la volta di Gabry Ponte, mentre il 20 agosto si esibirà Fabio Rovazzi in concerto.

Nino di Somma