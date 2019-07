A cura della Redazione

Stasera, venerdì 26 luglio, ultimo appuntamento in piazza Ernesto Cesàro con il Presidio Slow Food - “Paniere Vesuviano”, con l'esposizone e la vendita di prodotti a km zero.

Per l'occasione la piazza sarà chiusa al traffico cittadino dalle 19 alle 22, mentre potrà circolare chi proviene da via IV Novembre e proseguire per via Cipresso.

L'iniziativa è stata patrocinata dal comune di Torre Annunziuata, Assessorati al Commercio e alla Viabilità.