A cura della Redazione

Disinfestazione da mosche, zanzare ed altri insetti sul territorio di Torre Annunziata.

Martedì 30 luglio, a partire dalle ore 23,00, avrà inizio il trattamento di bonifica programmato per la disinfestazione da insetti vari.

«La popolazione è invitata a collaborare – si legge sui manifesti affissi dal Comune –. I residenti, pertanto, dovranno evitare l’esposizione all’aperto di alimenti ed indumenti portandoli all’interno della propria abitazione. Lo stesso consiglio vale per gli animali domestici e i volatili in gabbia. Infine si invita a chiudere finestre e balconi durante il trattamento e a non sostare all’esterno per evitare contatti accidentali con la soluzione che verrà nebulizzata durante lo svolgimento del servizio di disinfestazione».