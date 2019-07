A cura della Redazione

L’estate, si sa, è la stagione delle riscoperte. Nuove emozioni e soprattutto nuovi sapori accompagnano la stagione più desiderata dell’anno e - trovandoci ormai a metà di essa - possiamo già capire quali sono i gusti di questo caldo 2019 da provare.

Una riscoperta per le papille gustative, quest’anno, che va dal fedele gelato che rinfresca le giornate afose ai cocktail da godersi con gli amici, passando per la pizza. Tra questi c’è anche il vaping, per il quale, quest’anno, c’è una vera e propria esplosione di sapori. Vediamo quindi le nuove tendenze dei quattro protagonisti dell’estate 2019.

Il gelato conquista l’occhio prima ancora del palato

Il vero simbolo dell’estate, quest’anno si trasforma in un vero spettacolo da godersi già osservando i banconi delle gelaterie di tutta Italia. Dagli abbinamenti cromatici all’utilizzo di veri e propri oggetti per impreziosire la superficie a rappresentare il gusto. Il tutto accompagnato da nomi reinventati che arrivano da posti esotici, fantasy, o presi direttamente da altri settori della ristorazione. Non può mancare l’ondata green con thè verde, camomilla o ancora cacao grezzo con base di acqua di cocco, vegan, gluten free, senza lattosio.

La freschezza passa anche per la sigaretta elettronica

Quella del vaping è ormai da qualche tempo una tendenza consolidata nel nostro paese. Questo nuovo modo di fumare troverà sempre più sostenitori che abbandoneranno la classica sigaretta, anche per merito dei tanti nuovi gusti dei liquidi per sigaretta elettronica. Dai frutti rossi all’abbinamento menta e cioccolato, passando per un mix tra caffè e caramello: sono tanti gli aromi dell’estate 2019.

Otto speciali pizze per l’estate

Stanchi di scegliere sempre la solita margherita nell’indecisione e nella fretta? A Napoli, patria della pizza, sono state presentate otto nuove protagoniste delle pizzerie. Giovani pizzaioli campani sono stati chiamati a dare la loro interpretazione della pizza per l’estate 2019. La kermesse si è svolta a Posillipo e ha dato spazio alle nuove tendenze sia nella lavorazione della pasta che nei componenti.

Queste nuove proposte hanno ingredienti molto ricercati come le pacchetelle di pomodorini carbone semidry rossi e gialli, pomodorino corbarino rosso, fiori di zucca essiccati, polvere di olive e limone, che mescolano i prodotti di stagione con le classiche ricette.

I cocktail dell’estate 2019:

D’estate non c’è modo migliore di godersi il tempo con gli amici che gustarsi un buon cocktail direttamente sulla spiaggia o nel centro città. Vari studi e ricerche vengono fatti anche in questo campo con esperti che decretano i gusti delle nostre estati.

Prima di tutto il cocktail deve essere bello e anche creativo per essere immediatamente condiviso sui social. In questo senso infatti sono fondamentali le decorazioni e la forma del bicchiere. Secondo elemento che ormai troviamo in ogni ambito è la sostenibilità. I clienti chiedono sempre più spesso ai bartender di servire drink ecologici, che abbiano un basso impatto sull’ambiente come l’eliminazione della plastica sostituita da cannucce biodegradabili o al massimo di carta.

Tra i nuovi gusti invece, si fa largo la classica frutta estiva grazie alla quale si possono rielaborare i cocktail tradizionali. Si va dal moscow mule reinventato al gusto anguria, oppure il gin tonic rielaborato nel formato ghiacciolo con una fettina di lime a chiudere il tutto.