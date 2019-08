A cura della Redazione

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell'Associazione "La Paranza delle Idee" sul Documento programmatico di politica urbanistica discusso e approvato venerdì 2 marzo in Consiglio comunale.

"Ieri il Consiglio comunale di Torre Annunziata ha approvato il Documento programmatico di politica Urbanistica presentato dalla Giunta. Si tratta (soltanto) del primo passo verso il PUC ma c'è già chi parla del nuovo volto che avrà la Città. In realtà, però, al netto dell’elencazione degli ammirevoli propositi, questo documento lascia irrisolti tutti i nodi sul tavolo, giacché essi potranno essere compiutamente affrontati solo con gli appositi strumenti urbanistici. Come il PUC, appunto, che però è ancora in fase di redazione.

Si tratta di un processo complesso e delicato e che, oltretutto, va completato anche in fretta, viste le tassative scadenze imposte dalla Regione Campania, pena il commissariamento dell’Ente comunale. Ciò ci porta a ribadire la necessità – che, almeno per una parte delle sigle firmatarie di un precedente appello sulla questione (lo sottoscrissero, con noi, Verso Sud, Associazione Ingegneri Torre Annunziata e i nuclei locali di Legambiente, Libera e Confcommercio), è poi un obbligo di legge – di coinvolgere in via preliminare le organizzazioni sociali, se davvero si vogliono raccogliere in maniera puntuale le esigenze espresse dal territorio.

In questi ultimi sette mesi, cioè da quando l’Amministrazione Comunale si sta (ri)occupando del PUC, nessun percorso partecipato è stato avviato dalla stessa. Se non è mancanza di attitudine all’ascolto, sono forse i preliminari a essere lunghi.

Fa piacere, comunque, vedere che alle nostre sollecitazioni sul tema, che si susseguono oramai da tempo, si sia unita anche la minoranza consiliare. Meglio tardi che mai!".