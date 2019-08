A cura della Redazione

Era il 5 agosto del 1354 quando alcuni pescatori del borgo di Torre dell’Annunciata trovarono impigliata nelle reti da pesca una cassa contenente un mezzo busto raffigurante un’immagine della Madonna. L’effigie fu portata nella chiesetta dell’Annunziata e le fu dato il nome di Maria Santissima della Neve, proprio perché il ritrovamento avvenne il 5 agosto, giorno dedicato alla Vergine Santissima.

Anche quest’anno, la rievocazione storica del ritrovamento dell'immagine della Madonna della Neve nel mare antistante lo scoglio di Rovigliano, e la disputa tra i pescatori torresi e stabiesi per la sua attribuzione, saranno al centro dell'evento religioso.

PROGRAMMA - Domani, lunedì 5 agosto, la Basilica di piazza Giovanni XXIII della Pace aprirà alle ore 6,30 per accogliere i fedeli. Alle ore 8 e alle ore 9 la Santa Messa celebrata da mons. Raffaele Russo, parroco rettore.

Alle ore 18, la copia dell'icona della Vergine Bruna sarà portata in processione al Porto. Qui sarà imbarcata e trasportata fino alla spiaggia antistante Il Villaggio del Fanciullo, dove verrà inscenata la tradizionale rappresentazione del ritrovamento dell'effigie, a conclusione della quale ci sarà il ritorno nella Basilica, con il tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici e la fiaccolata dei fedeli che accompagnerà la Madonna.

La Festa, che quest’anno sarà esclusivamente religiosa, priva di festeggiamenti civili, è stata organizzata in sinergia con l’Amministrazione comunale, i pescatori e l’Associazione “Il Golfo delle Meraviglie”.

Domenica 11 agosto, come da tradizione, si sarà la processione per il quartiere dell’Annunziata con il seguente itinerario: Piazza Giovanni XXIII della Pace, via De Simone, via Caracciolo (sulla banchina del molo Crocelle del porto ci sarà la commemorazione del ritrovamento della Madonna), via Castello, via della Marina, corso Vittorio Emanuele III, via Mazzini, via Murat, via Oplonti, corso Vittorio Emanuele III, rientro in Basilica.