A cura della Redazione

Si sono conclusi la settimana scorsa i colloqui per la selezione di n.16 risorse umane, da contrattualizzare a tempo determinato per mesi 4, prorogabili per ulteriori mesi 12, per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione del progetto “Sostegno all'inclusione attiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”.

Le 16 unità di personale reclutate, n.10 assistenti sociali, n. 3 psicologi, n.3 istruttori direttivi amministrativi, consentiranno una maggiore capillarità nella presa in carico di coloro che necessitano di sostegno. Il servizio di segretariato sociale e il servizio sociale professionale rappresentano due livelli essenziali di assistenza ripetutamente richiamati dalle normative vigenti tanto da essere considerati attività ordinarie dei comuni associati da assicurare in via permanente.

“Con questa operazione e con tutti i servizi avviati sul territorio – afferma Stefano Mariano, assessore alle Politiche Sociali del comune di Torre Annunziata - abbiamo delineato una soddisfacente rete di servizi che consente a tutti gli utenti dei 4 Comuni dell’Ambito N30 di ottenere un ampio e diffuso sostegno attivo”.

La convenzione di sovvenzione sottoscritta dal comune di Torre Annunziata, in qualità di capofila dell'Ambito Territoriale N30, ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Inclusione e per le Politiche Sociali ha approvato ed ammesso a finanziamento il progetto presentato dall’Ambito Territoriale N30.

“Una selezione del genere – continua Mariano – non è stata mai effettuata precedentemente ed in piena trasparenza ed è stata frutto di un’attenta valutazione alla luce del nuovo piano sociale della Regione Campania 2019-2021”.

La Circolare della Ministero del Welfare, DG Inclusione del 22 novembre 2018, prevede espressamente che la “Quota servizi del fondo povertà” dovrà essere prioritariamente assicurata per assicurare il rispetto di detto standard. In essa possono essere incluse anche le figure professionali necessarie ad assicurare i servizi di sostegno previsti nei progetti personalizzati.

“Ora terminato il lavoro di reclutamento delle figure – conclude l’assessore - sarà necessario, al più presto possibile, la sottoscrizione dei contratti di lavoro per evitare l’assottigliamento del finanziamento ottenuto”.