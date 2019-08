A cura di Anna Vitiello

Esiste una notte Speciale. Una notte particolare che ci vuole tutti con gli occhi puntati alle stelle E' la notte dell'attesa. La notte dei desideri

Puntuale, questa notte magica, si presenta ogni anno per concedere a tutti noi la magia di una speranza nuova. Di un desiderio da esprimere. In ogni dove, locali e strutture pubbliche hanno organizzato eventi e serate a tema per concedere ai partecipanti l 'emozione di un viaggio tra le "stelle". Per offrire l'opportunità di lanciare uno sguardo alle Perseidi illuminate nel cielo della notte.

Sul litorale oplontino, ieri sera,l'esplosione di musica ha contrassegnato l'incanto della "Notte di San Lorenzo" quest'anno, un riflesso di quegli angoli immensi, di quegli angoli stellati, è stato proiettato e vissuto, con energetica e sana euforia al "Lunatiko Lounge Beach", presso il Lido Eldorado (un nome che rimanda alla luminosità della Luna e a quel pizzico di "buona follia/ lunatico", che nelle dosi giuste, calibra una sferzata di fluido vitale in ognuno).

Come equilibristi su di un sottile filo, che proietta all'infinito di luci e di sogni, vestiti di sorrisi e leggere emozioni, al ritmo frenetico di coinvolgenti danze, decine e decine di persone si sono scatenate tra suoni, canzoni e balli. A capitanare questa serata indimenticabile la presenza di grandi ospiti: Dj's Nello Donadio-Angelo Vitulano, accompagnati da Franco Stanzione (Voice) e come SpecialGuest Peppe Bara (Sax).

Uno spettacolo unico, grazie all'organizzazione di Franco Guidone e Antonio Giordano che, con savoir faire ed eleganza, hanno catapultato questa notte Magica in un'atmosfera di sensazioni piacevoli e impareggiabili.

Un vero e proprio "evento Stellare". E che sia Buona Musica, ancora.