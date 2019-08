A cura della Redazione

Dopo i festeggiamenti del 5 Agosto con la rievocazione del ritrovamento in mare della SS. Madonna della Neve, stasera domenica 11 agosto, come da tradizione, c'è stata la la processione della Madonna della Neve per le strade del quartiere dell’Annunziata

La Madonna, portata a spalle dai pescatori e preceduta dalla banda musicale, è partita dalla Basilica di piazza Giovanni XXIII della Pace per poi proseguire per per via De Simone, via Caracciolo, via Castello, via della Marina, corso Vittorio Emanuele III, via Mazzini, via Murat, via Oplonti, corso Vittorio Emanuele III, e poi il rientro in Basilica.

Hanno partecipato molti fedeli che hanno accompagnato la Madonna lungo tutta il percorso della processione.