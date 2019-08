A cura della Redazione

Vandalizzata la fontanina in Villa Comunale a Torre Annunziata.

Ieri sera qualche teppistello, a cui probabilmente dava fastidio una fontanina con zampillo, peraltro non funzionante, collocata all’interno della Villa Comunale di viale Marconi, ha pensato bene di buttarla giù.

La rottura del tubo ha generato un gettito d’acqua verso l’alto che è stato interrotto solo verso l’una di notte, quando è intervento il personale dell’Ufficio tecnico comunale, che ha provveduto ad arrestare il gettito d’acqua, a mettere in sicurezza il tubo pitturandolo con vernice gialla e a trasportare la fontanina nel deposito.

Ora si spera che al più presto venga rimessa al suo posto, almeno per non darla vinta a chi, con scarso senso di civiltà, mira solo a distruggere, vanificando tutti tutti gli sforzi per restituire un tasso minimo di normalità a questa città. Ma noi abbiamo l'obbligo di sottolineare questi fenomeni. Dobbiamo farlo senza individuare attenuanti. Perché davanti a queste vergogne non possono esserci.