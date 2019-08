A cura della Redazione

Funerale di Roberto Azzurro, via Gino Alfani, ore 15,30. Il corteo funebre giunge davanti alla chiesa della SS. Trinità. La bara con sopra la toga dell’avvocato viene issata a spalle e portata nella parrocchia tra due ali di folla. La chiesa è troppo piccola per contenere la marea di gente accorsa per dare l’ultimo saluto al loro familiare, amico, collega o semplice conoscente. Molti sono costretti a restare fuori: sul sagrato, per strada o sui marciapiedi. Per l’occasione viene disposta la chiusura momentanea della strada, presieduta dagli agenti di polizia municipale.

Ad officiare il rito funebre don Antonio Carbone, sacerdote della chiesa Salesiana, e il frate don Luigi Rossi. Prima della santa Messa prendono la parola Antonio Cavallaro, amico Gianluca, primogenito di Roberto, che parla dell’impegno dell’avvocato Azzurro nei confronti dei giovani, considerato da tutti come un padre. E’ la volta, poi, di Giuseppe Moretto che, a nome di tutti gli amici intimi di Roberto, ricorda la fede che egli nutriva per la squadra del Napoli, con la creazione del gruppo whatsapp “Passione Napoli”. Interviene poi l’ex presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Gennaro Torrese. Nel suo intervento egli sottolinea le doti umane e professionali del suo collega, ritornando indietro nel tempo quando Roberto si dilettava a raccontare le partite del Savoia per Radio Vertice. Chiude gli interventi l’avvocato penalista Gennaro Bartolino, amico intimo di Azzurro.

Don Antonio Carbone, nella sua omelia, ricorda l’estrazione salesiana di Roberto, lodando le sue doti umane. «Roberto era una persona perbene nell’accezione più comune del termine, ossia onesto, rispettoso, onorato. Ma è stato anche un uomo incisivo, determinato nella difesa dei valori sociali e morali».

All’uscita dalla chiesa, tra la commozione generale, un lungo applauso ha accompagnato l’ “avvocato buono” nel suo ultimo viaggio terreno. Ma come diceva il poeta Ugo Foscolo “un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda”.