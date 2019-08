A cura della Redazione

Sabato 24 agosto è giunta alla sua sesta edizione la “Sagra della Torretta”, l’evento ormai “cult” organizzato dall’Associazione “La Misericordia” di Torre Annunziata che non si può ridurre ad una mera festa di quartiere, come ha affermato la governatrice dell’Associazione Ignazia Costa nel suo discorso augurale alla serata, ma piuttosto di un evento culturale che punta a valorizzare le origini storiche di una zona della città che pochi conoscono.

Neanche il primo match di campionato del Napoli ha impedito ai circa 400 spettatori di essere presenti alla manifestazione che si è svolta nel piazzale dove si erge, in ristrutturazione, la storica Torre, un tempo proprietà dei D’Alagno.

Tanti gli ospiti che si sono avvicendati sul palco: dal mondo dello spettacolo a quello politico; dallo sport, alla televisione. Insomma, uno spettacolo totale capace di coinvolgere attivamente gli spettatori che hanno apprezzato particolarmente la splendida voce della cantante e attrice Pina Giarmanà, reduce da una tournèe con Massimiliano Gallo e che per l’occasione ha interpretato alcuni brani che hanno fatto la storia della canzone classica partenopea, partendo da una villanella quattrocentesca fino a quelli più famosi, come l’appassionata “Lusingame” e l’immancabile “Tamurriata”.

Al microfono della presentatrice della serata, Liliana Peluso, l’allenatore di pugilato Lucio Zurlo che si è fatto portavoce della sua altrettanto celebre “allieva” campionessa Irma Testa, definendola un orgoglio torrese nel mondo.

Le emozioni continuano ascoltando la canzone di Nino Vicidomini “Chesta Madunnella Nera”, dedicata alla Madonna della Neve, patrona della città e il cui testo ha destato grande commozione tra il pubblico, per nulla distratto dalle prelibatezze culinarie preparate generosamente da alcune volontarie dell’associazione.

Le sorprese non finiscono qui: ospite a sorpresa, l’attore Giovanni Caso, alias dottor Sarti nella seguitissima fiction “Un Posto al Sole” e che con grande umiltà ha salutato il suo pubblico, rivendicando il proprio orgoglio torrese.

Poi è stata la volta del primo cittadino di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, il quale ha salutato la “Sagra della Torretta” come il risultato di una cooperazione, auspicando una maggiore coesione civile e una collaborazione sinergica con le associazioni operanti sul territorio per la realizzazione di progetti che rilancino l’occupazione nella città.

La serata si è conclusa con la partecipazione di un ospite straordinario, il cabarettista Peppe Sannino, presentando uno spettacolo esilarante e coinvolgente che ha letteralmente “animato” la piazzetta e gli spettatori entusiasti.

E’ giunto il momento dei saluti! Sul palco la governatrice e una delegazione di volontari si sono stretti in un abbraccio solidale, con gli occhi stanchi per la fatica ma sorridenti per il buon risultato raggiunto. E intanto sulle note di “Napule è” i fuochi pirotecnici nel cielo tracciano mille bagliori variopinti, capaci di destare nel cuore grandi emozioni.