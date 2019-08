A cura della Redazione

L’Amica geniale 2, lunedì iniziano le riprese della seconda serie tv nello Spolettificio di Torre Annunziata.

Per l’occasione la Real Fabbrica d’Armi si trasformerà nel “Salumificio Soccavo”. Una squadra di operai già da qualche mese è al lavoro per trasformare l’ex ampio locale “Trapani e Torni”, dismesso da oltre 50 anni, in un opificio per la macellazione di maiali e la trasformazione della carne in salumi. Uno dei due cortili vanvitelliani, invece, sarà destinato all’allevamento proprio dei suini.

Gli ex locali degli uffici amministrativi dello Spolettificio ospiteranno, al piano di sopra, la sala “trucco e parrucco”, dove gli attori indosseranno gli abiti di scena e saranno truccati in base alle esigenze del copione.

Le riprese inizieranno lunedì 2 settembre e dovrebbero potrarsi fino a mercoledì 4.

Intanto in città sono state già attivate le misure necessarie in vista dell’evento, che potrebbe raccogliere nella zona un numero consistente di curiosi e di fan della fiction Rai. Per l’occasione il Comando dei vigili urbani ha istituito, dalle 10 di domenica fino alle 20 di lunedì, il divieto di sosta, con rimozione forzata, in corso Vittorio Emanuele II, vico Operai, via Paolo Boselli e Largo Fabbrica d’Armi. Lunedì, invece, dalle 7 alle 20 ci sarà anche il divieto di circolazione.

Insomma, tutto ferve nell’allestimento di un prodotto che vuole essere all’altezza del successo della prima stagione e di altissima qualità. L’unico problema? Arriverà sugli schermi italiani solo l’anno prossimo, nel 2020.