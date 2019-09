A cura della Redazione

Seminario sull’inquinamento delle emissioni in atmosfera.

Giovedì 12 settembre, alle ore 17,00, presso l’Aula consiliare del comune di Torre Annunziata in via Provinciale Schiti, a divulgare i danni di quest’inquinamento e le contromisure da adottare è stato chiamato un pool di esperti della A2C di Salerno, un’associazione di liberi professionisti nel settore della consulenza tecnica specialistica per società, enti e privati.

L’Associazione progetta impianti civili ed industriali, operando nella città di Salerno e su tutto il territorio nazionale e comprende diverse figure professionali tra le quali spiccano Ingegneri, Biologi e tecnici.

Dopo i i saluti del sindaco Vincenzo Ascione e la presentazione dell’Associazione ad opera del suo co- Fondatore l’ingegnere Angelo Rizzo, verranno illustrati le modifiche introdotte dall‘art. 272-bis del Testo Unico Ambiente e gli aspetti tecnici dei quali si farà portavoce il biologo dott.Sergio Galibardi, responsabile Dipartimento ambientale della A2C.

Subito dopo interverranno la dott.ssa Lucrezia De Gennaro, esperta misura e modellistica di emissioni in atmosfera, e il dott. Daniele Casciello, consulente HSE, professionista del settore ambiente e sicurezza per la A2C di Salerno.

Infine prenderanno la parola le dott.sse Michela Bottiglieri e Anja Toussaint, la prima relativamente alle tecnologie attualmente disponibili per l’abbattimento e la riduzione in ambito civile ed industriale: l’esperienza di Zep; la seconda relativamente alle tecnologie attualmente disponibili per l’abbattimento e la riduzione delle emissioni odorigene in ambito civile ed industriale: l’esperienza Oxytec AG.

Patrocinato dal comune di Torre Annunziata, il seminario terminerà con Il dibattito e un light dinner.