A cura della Redazione

Dopo l’adesione del comune di Torre Annunziata al servizio per la gestione telematica dello Sportello Unico per le Attività Produttive, domani ci sarà la prima di una serie di giornate di formazione rivolte agli impiegati dell’Ufficio Suap.

Per svolgere le nuove funzioni previste dalla riforma, la Camera di Commercio, attraverso la società consortile di informatica “InfoCamere S.c.p.A”, e con il coordinamento di “Unioncamere”, ha realizzato una soluzione informatica conforme ai requisiti funzionali e tecnici indicati dalla riforma stessa.

«L’adesione alla convenzione – spiega l’assessore al Commercio, Martina Nastri – consentirà la gestione semplificata di tutte le attività collegate al “Suap”, con l’obiettivo di digitalizzare e snellire, sia per i dipendenti che per l’utenza, le pratiche della Pubblica Amministrazione. Con la realizzazione del portale www.impresainungiorno.gov.it, punto di contatto a livello nazionale, gli utenti potranno accedere ad una serie di servizi informativi ed operativi di natura amministrativa di interesse delle imprese. A partire da domani – conclude – prenderà il via la formazione per i dipendenti e, in seguito, verrà estesa anche ai professionisti del settore e ai cittadini interessati, che in questo modo avranno la possibilità di approfondire le modalità del sistema ».