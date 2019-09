A cura della Redazione

Giornata dell’accoglienza per gli scolari del IV Circolo Didattico di Torre Annunziata.

Stamattina, mercoledì 11 settembre, gli alunni del plesso scolastico di via Vittorio Veneto, in particolare quelli delle classi prime, hanno partecipato alla festa di inizio anno con musica e animazione sponsorizzata dall’agenzia World Animation.

Le docenti della “continuità” hanno simbolicamente affidato i propri alunni alle docenti delle classi successive. Poi tutti assieme, dopo il saluto di benvenuto della vice preside Silvana Giordano, hanno lasciato il cortile dando vita ad un allegro trenino per recarsi alle aule di appartenenza.

Il IV Circolo si caratterizza nella sua offerta formativa, oltre che per la competenza di tutto il personale, anche per la scelta del tempo pieno di 40 ore settimanali. Il progetto, avviato l'anno scorso, offre la possibilità di svolgere nelle ore pomeridiane, dopo la refezione, attività di laboratorio (musica con strumenti, teatro, pittura, informatica), garantendo alle famiglie un efficace servizio-scuola. Il tutto sotto l’attenta “regia” del preside reggente Ernesto Piccolo, del direttore Oreste Scala e dello staff dell'intera comunità scolastica, nell’esclusivo interesse di alunni e genitori. Stamattina, infatti, a questi ultimi è stata consegnata una brochure contenente tutte le informazioni riguardanti il funzionamento e l'organizzazione della scuola.

"Nessun bambino è perduto se ha un insegnante che crede in lui", con questo aforisma del pedagogista Bernhard Bueb si è conclusa la cerimonia di accoglienza al IV Circolo.

Tutti felici, soddisfatti ed entusiasti per l’avvio di questo nuovo anno scolastico. L’augurio è che alunni e docenti possano trascorrere insieme 10 mesi di proficuo lavoro, in cui insegnamento e apprendimento procedano di pari passo, in un clima sereno e tranquillo.