A cura della Redazione

Finalmente!!! Dopo tanti solleciti di cittadini torresi che quotidianamente usufruiscono dei treni per recarsi al lavoro o per continuare gli studi universitari (al riguardo, vi fu anche un ordine del giorno del Consiglio comunale indirizzato all Regione Campania), e dopo i numerosi articoli sul nostro giornale, accogliamo la buona notizia in base alla quale da lunedì 16 settembre 2019 ci saranno altri due treni Regionali che, provenienti da Salerno e diretti a Napoli, fermeranno a Torre Annunziata Città.

Oltre al treno delle ore 7.12, in verità già presente nel precedente orario, fermerà a Torre Città alle ore 7.41 anche il treno proveniente da Salerno. Altro nuovo collegamento è dato dal treno, sempre proveniente da Salerno, che fermerà a Torre Città alle ore 13.28.

Anche tra i treni che provengono da Napoli e sono diretti a Salerno si scoprono due nuovi treni che fermano a Torra Città: si tratta del treno che parte da Napoli C.le alle ore 16.00 (arrivo a Torre Città alle ore 16.31) e del treno che parte da Napoli P. Garibaldi alle ore 19.12 (arrivo a Torre Citta alle ore 19.44). Incremento delle possibilità di impiego dei mezzi pubblici per spostamenti sia per motivi lavorativi sia di studio, ma anche possibilità per turisti e vacanzieri di avvicinarsi al nostro territorio, magari per una visita alla Villa di Poppea, o per utilizzare le nuove strutture recettive di bed and breakfast che, anche a Torre, sono in crescita.

Fin qui le buon notizie!!! Già, il paradosso sta nel fatto che i treni indicati in precedenza non fermeranno più a Torre Annunziata Centrale: viste le caratteristiche del territorio che fanno di Torre Centrale punto di raccolta di un bacino ben più ampio, che copre le realtà che vanno da Boscoreale fino ad anche Poggiomarino, una fascia notevole di pendolari si troverà ad essere penalizzata.

E’ questo il disegno che Trenitalia ha del trasporto locale e dell’attenzione verso ii propri clienti? Perché per percorrere una ventina di chilometri, tale è la distanza tra Torre Annunziata e Napoli, i treni impiegano mediamente una quarantina di minuti? E con queste velocità così sostenute è proprio indispensabile eliminare la fermata di Torre Centrale a vantaggio di Torre Città? I cittadini, gli utenti, devono essere proprio costretti a cambiare le proprie abitudini di viaggio, magari usando maggiormente mezzi privati in modo da congestionare ulteriormente il traffico e contribuendo ad un maggiore inquinamento? Un trasporto efficiente, capillare, con mezzi adeguati sarebbe dignitoso anche in un territorio difficile come il nostro, che sta dimostrando la capacità di voler voltare pagina.