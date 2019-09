A cura della Redazione

L’I.I.S. “G. Marconi” scuola di riferimento dell’ITS – Mare di Napoli, in collaborazione con Nextgeosolution azienda leader, inaugura le selezioni per il corso di Tecnico Oceanografico il cui fine è reclutare giovani da posizionare nel settore.

Il corso post-diploma è rivolto a giovani provenienti da Licei Scientifici, Geometri e Periti Elettrotecnici e Informatici che saranno ben accolti presso l’istituto per maggiori informazioni. Questo corso di formazione è un’iniziativa importante e strategica per un territorio che vede una disoccupazione giovanile crescente. L’I.I.S. “G. Marconi” si prefissa di abbattere questi numeri promuovendo attività pomeridiane che non siano fini a se stesse. Tale figura tecnica sarà sempre più richiesta, poiché si prevedono nei prossimi anni diversi progetti di posa cavi per la trasmissione di energia elettrica e per le telecomunicazioni.

Cosa fa il tecnico Oceanografico? Collabora alle attività di realizzazione e monitoraggio di infrastrutture marine e sottomarine, sia costiere che offshore, fornendo a chi progetta, costruisce e gestisce tutti i dati attinenti alle geo-scienze necessari per poter operare in maniera consapevole, in qualità, in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente. Inoltre panifica, identifica, organizza, gestisce e monitora le risorse necessarie per le attività di rilevamento in ambiente marino. Po gestisce le tecnologie e i processi per l’acquisizione, l’elaborazione e l’analisi dei dati necessari alla progettazione ed alla realizzazione delle infrastrutture marine. Infine organizza e sovrintende alle attività di supporto alla ispezione e manutenzione delle infrastrutture marine, sia di superficie che subacquee.

Sbocchi lavorativi grazie alla partnership con Nextgeosolution, dopo aver seguito lezioni teoriche per circa un anno, i giovani tecnici oceanografici saranno guidati nel mondo del lavoro tramite 4 mesi di stage su navi oceanografiche operanti nel Mar Mediterraneo.

Per info e contatti

www.itsmare.it

3332792914

Prof. Referente Marco Silvestro