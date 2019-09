A cura della Redazione

Istituzione dell’elenco di professionisti per la nomina dei componenti della commissione comunale per il rilascio della autorizzazioni sismiche.

In seguito al trasferimento al comune di Torre Annunziata, da parte della Regione Campania, delle attività e funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, e all’approvazione nell’ultimo Consiglio Comunale del Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione della commissione sismica, è stato redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale l’apposito Avviso Pubblico.

La commissione sarà costituita da cinque professionisti, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura (vecchio ordinamento), o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile.

Gli interessati in possesso dei requisiti necessari dovranno far pervenire la propria istanza entro il 30 settembre 2019, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, in formato pdf, all’indirizzo protocollo@pec.comune.torreannunziata.na.it.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale di via Provinciale Schiti, 51, il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 12.

L’Avviso Pubblico è disponibile sul portale istituzionale www.comune.torreannunziata.na.it.