Avviso Pubblico per accedere al programma regionale di assegni di cura per disabili gravi e gravissimi.

Si tratta di contributi economici onnicomprensivi erogati dall’Ambito Territoriale in favore di persone non autosufficienti assistite a domicilio, e costituiscono un titolo di riconoscimento delle prestazioni di assistenza tutelare svolte dai familiari e/o dagli assistenti familiari a contratto, in sostituzione delle prestazioni professionali erogate dagli operatori socio-sanitari.

L’assegno avrà una durata di dodici mesi continuativi e sarà erogato mediante bonifico bancario con cadenza bimestrale. Potrà essere ulteriormente prorogato in base alla disponibilità finanziaria dell’Ambito Territoriale e per una durata compatibile con tale disponibilità.

La richieste di accesso al beneficio, utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul portale istituzionale www.comune.torreannunziata.na.it e sui siti dei Comuni appartenenti all’Ambito N30, dovranno essere consegnate entro lunedì 7 ottobre 2019 all’Ufficio Protocollo di corso Vittorio Emanuele III, 293 o inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata ambiton30@pec.comune.torreannunziata.na.it.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’Avviso Pubblico sui portali istituzionali dei comuni di Torre Annunziata (capofila), Boscoreale, Boscotrecase e Trecase.