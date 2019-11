A cura della Redazione

Ieri, in via Panoramica a Boscoreale, è stato trovato un cane di razza pinscher, di un anno e mezzo, che vagava sotto la pioggia in cerca di qualcuno. Un automobilista di passaggio di Torre Annunziata, per evitare che potesse essere investito dalle auto in transito, si è fermato per tranquillizzarlo.

Il cane si è avvicinato, scodinzolava ed era molto affettuoso, il che fa supporre che era abituato alla presenza dell’uomo. Non sapendo cosa fare, l’automobilista ha caricato il cane in auto e stamattina l’ha portato a fare una visita dal veterinario. Il cane sta bene, pèrò non avendo il microship risulta impossibile risalire al suo proprietario.

Pubblichiamo la foto del pinscher con la speranza che, nel caso il cane si fosse effettivamente smarrito, il padroncino venga a conoscenza del suo ritrovamento. Nel caso invece il cane fosse stato abbandonato, si fa appello affinché qualcuno sia disposto ad adottarlo. Nel mentre, un ringraziemento va fatto all'automobilista che ha avuto la sensibilità di fermarsi e di prendere momentaneamente in custodia il cucciolo.

Per informazioni e contatto, chiedere di Gaetano (cell. 3384150823)