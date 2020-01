A cura di Giuseppe Chervino

Tradurre, adattare e produrre uno spettacolo Off-Broadway rappresenta oggi un’autentica sfida artistica. Soprattutto in una nazione come la nostra dove si preferisce generare un teatro dal comodo impatto popolare e dal consequenziale botteghino facile. Ricerca, determinazione, professionalità e coraggio, invece, sono parte integrante del bagaglio di Ario Avecone. Il suo è un ardire artistico d’avanguardia che lo induce a scelte di spessore profondo e consistente. L’autore, musicista, regista e interprete ha riproposto “Murder Ballad”, rock musical americano dal sapore metropolitano e underground, ideato e scritto da Julia Jordan con musiche e testi di Juliana Nash. Il tour 2020 è partito dalla “Galleria Toledo” di Napoli nello scorso week end (tre repliche dal 10 al 12 gennaio). Una storia molto forte, arguta, esplicita e spietata dalle tinte volutamente offuscate. “Murder Ballad” è un omicidio che si consuma all’interno di un triangolo amoroso. Il racconto musicale ipnotizza lo spettatore perché ha la capacità di trasferire immediatamente il pubblico in un ambiente noir d’oltreoceano, nei meandri del quotidiano di una New York degli anni ’90 dove due giovani artisti, Sarah e Michael, cercano fortuna. Tra loro si insinua Tom, ex di Sarah, che sconvolge il progetto di vita trasformandolo in tragedia. Eccellenti, a dir poco, le performance dei quattro protagonisti: Arianna Bergamaschi (Sarah), Fabrizio Voghera (Michael), Myriam Somma (narratore) e lo stesso Ario Avecone (Tom). Uno spettacolo intenso, penetrante, incisivo che disloca e trasmette un’idea artistica straordinariamente suggestiva quanto particolare. Ario Avecone firma l’adattamento teatrale e la regia della versione italiana, coadiuvato dal supporto di Fabrizio Checcacci. Il responsabile della produzione è Dario Matrone, autore-regista di Torrre Annunziata. Assolutamente da non perdere.

Ecco le prossime tappe del tour di “Murder Ballad”

ROMA Teatro Garbatella dal 16 al 19 Gennaio 2020

SALERNO Teatro Sala Pasolini dal 24 al 26 Gennaio 2020

MILANO Teatro Guanella dal 30 Gennaio al 02 Febbraio 2020

VERONA – Isola della Scala Teatro Capitan Bovo dal 07 al 08 Febbraio 2020

TORINO Teatro Cardinal Massaia dal 05 al 06 Febbraio 2020

FIRENZE Teatro Puccini 12 Febbraio 2020

AMALFI Arsenale della Repubblica 14 Febbraio 2020

BARI Teatro Anchecimema 16 Febbraio 2020