Tamponi per il Covid-19 in auto per chi rientra dall'estero. È l'iniziativa adottata a Castellammare di Stabia nata dalla collaborazione tra l'ASL NA 3 Sud e il Comune stabiese.

"Grazie alla proficua sinergia con il direttore generale dell’ASL Gennaro Sosto, sarà posizionato da giovedì 20 agosto, nel piazzale del parco delle Antiche Terme, un presidio sanitario che, in un’area circoscritta nei pressi dell’accesso di via Brin 103, effettuerà tamponi orofaringei direttamente nell’abitacolo della propria autovettura a tutte le persone che, di rientro dall’estero, si sono prenotate presso la competente ASL”. Spiega il sindaco Gaetano Cimmino. “Un servizio di fondamentale importanza per tutto il comprensorio - prosegue - che la direzione strategica dell’ASL e il direttore Sosto hanno messo in atto, in piena collaborazione con la nostra amministrazione comunale, per dare una risposta operativa, efficace e concreta ai cittadini in questa fase delicata per la diffusione del contagio da Covid-19, che sta coinvolgendo il nostro territorio".

Il presidio istituito a Castellammare, attivo tutti i giorni tra le 8.30 e le 17.30 fino al 31 agosto, salvo eventuali proroghe, andrà a coprire tutti i Comuni dei distretti ASL 53, 56 e 58, che includono i Monti Lattari (Castellammare, Agerola, Sant'Antonio Abate, Santa Maria La Carità, Gragnano, Lettere, Piemonte, Casola di Napoli, Pompei) e l’area torrese-boschese (Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase).

"Un modo semplice e veloce per evitare che le persone di rientro dall’estero siano costrette ad attendere tempi lunghi per sottoporsi al tampone e costringere talvolta i loro nuclei familiari ad isolarsi in casa per svariati giorni - continua il sindaco Cimmino -. E soprattutto un’attività di prevenzione di fondamentale importanza, che abbiamo deciso di istituire a Castellammare di Stabia anche per dare ai nostri concittadini la possibilità di effettuare il tampone in totale sicurezza a poche centinaia di metri da casa”.

“Ringrazio il sindaco Gaetano Cimmino e l’amministrazione di Castellammare di Stabia - ha dichiarato il direttore ASL, Gennaro Sosto -. Il servizio che sarà attivato garantirà notevoli benefici ad un numero considerevole di cittadini dei nostri territori. Questa è l’ennesima testimonianza di quanto la sinergia e la collaborazione proficua e concreta tra pubbliche amministrazioni possano essere essenziali per il bene della collettività”.