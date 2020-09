A cura della Redazione

Le scuole in Campania apriranno il 24 settembre. Lo ha confermato il presidente della Regione Vincenzo De Luca, spiegando che il riferimento al differimento dell'inizio del nuovo anno scolastico era relativo alla data del 14 settembre, per la quale "non eravamo pronti", ha detto.

"Per quella data (il 24, ndr), invece, dovremmo essere pronti - ha spiegato De Luca -, almeno per quanto riguarda la parte sanitaria".

Sul fronte della prevenzione e dei controlli, il governatore ha poi spiegato che i test sierologici e molecolari sono obbligatori per il personale scolastico, "mentre il Governo nazionale li aveva resi facoltativi. Abbiamo fatto uno sforzo enorme, saranno sottoposti ai test 140mila tra docenti e amministrativi. Lo abbiamo deciso per senso di responsabilità e per dare sicurezza alle famiglie".